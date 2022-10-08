牛奶價值高，但不少人對保久乳能放半年以上且可室溫保存，不免而擔心內含防腐劑。醫師表示，其實保久乳與鮮乳都經過高溫殺菌過程，但保久乳的殺菌做得更為徹底，幾乎達無菌程度，「所以並非因添加防腐劑，使其可以在室溫下長期儲放，」兩者的營養價值也差不多。唯一要注意的是，許多人可能會一次大量購買放在車上，但車內高溫會使營養價值變性，不利健康。

民眾在賣場看到冷藏低溫空間一罐罐鮮乳，及室溫中一箱箱鋁箔包的保久乳，難免會擔憂後者的製作過程是否添加防腐劑，桃園敏盛醫院研究副院長江坤俊在《江P醫件事》表示，其實保久乳並未添加防腐劑，之所以能在室溫下存放半年以上是因為保久乳的消毒過程非常徹底所致。

江坤俊表示，保久乳與鮮乳相同，都是將生乳進行高溫殺菌過程，不同的是，保久乳在高溫殺菌過程更為徹底，因此殺菌後幾乎完全無菌，因為無細菌會孳生，就無腐敗的風險。

至於鮮乳，江坤俊表示，市售鮮乳雖然也經高溫殺菌過程，但殺掉的是大部份的細菌，仍有部分細菌存在，因此常要低溫冷藏保存，且一般只能放10天以下。

江坤俊並說明，保久乳因已完成滅菌，所以可室溫存放，「不開封情況下，將保久入放入冰箱後又置於室溫，重複冷藏退冰過程中也不會有腐敗問題。」

至於營養價值，江坤俊表示，根據食藥署曾公布的保久乳與鮮乳的比較，兩者在熱量、粗蛋白、鈣質、乳糖、維生素等，差異不大，所以保久乳營養價值並未較差。「有些人不習慣保久乳的味道，那是因為牛奶中的糖類與蛋白質產生的『梅納』反應，產生的焦香味道，但別因此認為保久乳有問題。」