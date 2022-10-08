大陸央視新聞用戶端8日報導，昨（7）日21時10分，中國太原衛星發射中心在黃海海域使用長征十一號海射運載火箭，採用「一箭雙星」方式，成功將微釐空間北斗低軌導航增強系統S5／S6試驗衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

根據本次任務特點，「長十一」火箭首次採用了近岸發射方式。長十一火箭「快」字訣：發射準備更快、星箭對接更快、火箭生產更快。

此次是長征十一號完成的第四次海上發射，相比以往的海上發射任務，本次任務選擇在距離海岸僅3公里的海域，這樣在發射流程上將後端測發設備設置在陸地，減少了海上航行時間；將測試流程進行合併優化，任務執行所需時間進一步縮短。

航太科技集團一院長征十一號火箭總體副主任設計師董曉斌表示，近海的海況相對於遠海非常適合發射作業，這個船可以當天到當天回，不像以往需要在海上航行幾天的時間，使我們的發射周期得到了縮短。