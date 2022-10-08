高雄又傳虐童事件！一名女網友在臉書社團發文表示，6日到托兒所接一歲表妹放學，發現表妹嘴部紅腫，園方主任先稱表妹是喝奶撞到，但老師卻說被70度奶水撒到臉上，她帶表妹就醫，醫生證實是「二度燙傷」，家屬質疑老師說法有疑點，並提出7點說明，強調已報警處理，希望不要再有類似事情發生。對此，高市社會局表示，已進行調查，若涉不當照顧，最高可罰60萬元。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，6日到托兒所接表妹放學時，發現表妹嘴唇紅腫，園方主任告知是喝奶時撞到嘴唇，當時她看到監視器畫面，老師原本在前面餵妹妹喝奶，但妹妹不喝，所以老師帶去後面監視器照不到的地方，過了半小時才出來，回到家表妹不太對勁，在去醫院的路上嘴唇變得更腫了。

原PO表示，去完醫院回到家先讓妹妹休息，順便幫她擦藥，但嘴唇又比出門前還要腫，期間她打電話詢問老師事情經過，但老師講話吞吞吐吐，跟主任講的完全不同，也講不明白，完全鬼打牆。

原PO詢問老師「奶水泡幾度？」，老師回答「70度，也沒有另外再加冷水下去沖」、「當時自己手溫摸下去感覺不會燙，所以就灌給妹妹喝了」，由於餵奶途中妹妹一直把老師的手撥開，後來老師讓妹妹自己手拿著喝，妹妹一樣不喝，還把奶瓶丟出去撞到圍欄，導致奶瓶蓋打開，半罐奶水灑在妹妹臉部以及口腔，老師當下立刻抱妹妹起來換衣服。

老師表示「70度是殺死奶粉箘」，不過原PO質疑，照理說應該要在另外加冷水或放涼再給小孩喝，「以上都是老師親口訴說出發生過程，但是我們沒有看到事情經過，所以完全無法相信老師說的到底是不是真相」。

原PO於7日一大早帶著妹妹去另一間醫院，醫生表示這是「二度燙傷了！！」、「小孩出事情第一時間家長並沒收到任何通知，這麼嚴重的事情主任竟然說下課家長來接再說就好了」。

對此，原PO也提出7點說明，認為老師說法有很多疑點。

1.要是撞到圍欄灑在臉上，那麼應該也會滴到身體，但是身體完全沒有紅腫。

2.通常在學校有髒衣服的話老師會拿給家長帶回去洗，但當天老師只拿圍兜，那麼請問當天的髒衣服呢？

3.奶瓶是hegen牌子的，用過的應該都知道那個瓶蓋非常難轉開，所以並不可能瓶蓋撞到會打開。

4.當老師這麼久了，每天都要泡奶，怎麼會泡70度不加任何冷水就直接給小孩喝呢？小孩不喝肯定就是有問題呀！

5.妹妹在學校已經不是第一次受傷了，反而一次比一次嚴重。

6.燙傷當下並沒有告知家長，沖脫泡蓋送這基本常識難道老師會不懂嗎？

7.非常懷疑會不會是奶水太燙導致奶瓶爆開。

原PO表示每次看到保姆虐童的新聞都很心疼，誰也沒想到這種事情會發生在自己身上，妹妹才剛滿一歲，大人都承受不住的痛，小孩怎麼能承受的住，不止保姆可怕，連老師都可怕了，目前還在努力調查真相，後續有更多的資訊會再更新， 也真的拜託希望不要再有類似情況發生。

家屬質疑老師說法有疑點，並提出7點說明，強調已報警處理，希望不要再有類似事情發生。(翻攝臉書爆廢公社公開版)

對此，高市社會局家防中心表示已受理通報，會訪談家長與關心女童傷勢，後續會再調閱托嬰中心監視畫面與訪談中心人員，若確有不當對待情形，將依兒少法，處托育人員6萬至60萬元罰款，並對該托嬰中心進行裁處。