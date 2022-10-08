國泰世華系統大當機！民眾今上午到好市多、全聯等賣場採買，用國泰世華信用卡卻無法順利付款；由於好市多與國泰世華銀行發行聯名卡，造成現場結帳大排長龍。
國泰世華銀行回應，稍早因資訊大樓進行電力維護，導致網銀、網銀App、KOKO、ATM、信用卡刷卡等功能暫停服務。
國泰世華銀行已緊急啟動應變處理，待維護作業完成後，將盡速恢復服務，造成消費者的不便，國泰世華銀行表示「深感抱歉」。
好市多表示，大約11點30分時，刷卡系統出現問題，賣場緊急改採離線交易，解決會員結帳的問題。
國泰世華系統大當機！民眾今上午到好市多、全聯等賣場採買，用國泰世華信用卡卻無法順利付款；由於好市多與國泰世華銀行發行聯名卡，造成現場結帳大排長龍。
國泰世華銀行回應，稍早因資訊大樓進行電力維護，導致網銀、網銀App、KOKO、ATM、信用卡刷卡等功能暫停服務。
國泰世華銀行已緊急啟動應變處理，待維護作業完成後，將盡速恢復服務，造成消費者的不便，國泰世華銀行表示「深感抱歉」。
好市多表示，大約11點30分時，刷卡系統出現問題，賣場緊急改採離線交易，解決會員結帳的問題。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。