國泰世華系統大當機！民眾今上午到好市多、全聯等賣場採買，用國泰世華信用卡卻無法順利付款；由於好市多與國泰世華銀行發行聯名卡，造成現場結帳大排長龍。

國泰世華銀行回應，稍早因資訊大樓進行電力維護，導致網銀、網銀App、KOKO、ATM、信用卡刷卡等功能暫停服務。

國泰世華銀行已緊急啟動應變處理，待維護作業完成後，將盡速恢復服務，造成消費者的不便，國泰世華銀行表示「深感抱歉」。

好市多表示，大約11點30分時，刷卡系統出現問題，賣場緊急改採離線交易，解決會員結帳的問題。