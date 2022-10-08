七崁武術闖關之一打鼓，有年輕師父現場指導簡單的鼓點。（周麗蘭攝）

蹲馬步擊水球，七崁武術一點也不難。（周麗蘭攝）

木棍是七崁武術的兵器之一，小朋友們嘗試用木棍瞄準水球，體驗出力的感覺。（周麗蘭攝）

成立6年的西螺國中布袋戲團在校長許美珠、布袋戲師傅「豐興閣」團長余玉柱帶領下演出「孫臏下天台」。（周麗蘭攝）

西螺國中武術隊表演精湛。（周麗蘭攝）

一年一度西螺七崁武術嘉年華會今（8日）在西螺鎮文昌國小舉行，西螺國中布袋戲團、鼓藝隊、武術隊擔綱開場演出，為吸引小朋友認識七崁武術文化，今年首次舉辦武術闖關活動，包括打鼓、舞獅頭、蹲馬步、兵器（木棍）戳水球等遊戲。

西螺七崁武術文教基金會董事長李明哲表示，七崁武術發展已經好幾百年，隨著時間流逝，武術文化和師父也慢慢消失，該基金會善用師父們的專長，每年一次邀請展演武術，並融合大西螺地區文化寓教於樂。

成立6年的西螺國中布袋戲團在校長許美珠、布袋戲師傅「豐興閣」團長余玉柱帶領下演出「孫臏下天台」，鼓藝隊、武術隊接著上場發表苦練的成果。

今年首次舉辦七崁武術闖關活動，只要敢嘗試打鼓、蹲馬步擊水球、學習舞獅頭等，過7關就能換獎品，許多家長帶小朋友從遊戲認識七崁武術的元素。

現場也進行幼兒獅頭著色比賽，國小中高年級七崁武術或七崁風光創意繪畫比賽，在縣府放送數位「雲林幣」激勵下，民眾參與熱烈。

今年七崁武術嘉年華活動以「武術、藝術」為主軸，特別為傳統紙糊獅頭師傅鍾進權拍攝紀錄片、邀請虎尾國小校長洪孟真及胞姊洪孟芬繪製獅頭繪本。

鍾進權師傅製作的獅頭是以土模為基礎，黏上一層又一層紙乾燥後脫模，產生一個紙糊的獅頭雛形，他首次在文昌國小大禮堂公開製作過程。

眾所期待的武術大會師展演將於晚間六點舉行，屆時鍾進權師父最新完成的「青頭火焰獅」也將開光點眼，與小朋友的彩繪獅頭一起共舞。