國泰世華銀故障，好市多結帳區塞爆，民眾排隊1小時超崩潰。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

國泰世華今大當機！ATM、網路銀行和信用卡通通掛點，而好市多聯名信用卡恰好是國泰世華的，有網友哀嚎說，刷卡系統掛掉，導致好巿多結帳隊伍大塞車，整間店擠滿了人、寸步難行。

一名女網友中午在臉書上表示，國慶連假第1天，好市多的銀行刷卡系統跳掉，現在結帳整個大塞車，高雄大順店目前暫時停止收客，因為整間塞滿了人，幾乎寸步難行。

也有網友在臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」》表示，國泰世華信用卡機癱瘓，好市多內湖店結帳排隊等了1小時。從影片畫面中可見，賣場裡面擠滿了結帳人朝，所以結帳櫃台都大排長龍，隊伍幾乎看不到盡頭。

不少受害者也留言表示，「我已經放棄離開了」、「剛剛去要結帳時前一位客人就當機了，我是付現出來」、「排到冰都變成湯了」、「好市多結帳大塞車，太無言了」、「好市多現在只能用現金（結帳）吧？」

針對刷卡系統出現問題，好市多表示，賣場目前緊急改採離線交易，解決會員的結帳問題。