由於韓國已將放寬COVID-19相關政策，因此不少時尚活對也隨之活躍起來，如精品鞋履品牌Berluti日前於韓國舉辦新品 Playoff 鞋款系列派對，邀請多位男星如韓團Winner成員宋旻浩、演員李棟旭、鄭雨盛以及李宰旭等人出席，四位男星各自展現不同的時尚魅力，也讓現場的粉絲們尖叫連連直呼「歐巴好帥！」其中久違在現場跟粉絲見面，李棟旭幾乎對現場粉絲有求必應，比心、看樓上的粉絲等等要求都一一回應，再度圈粉無數。
此次Berluti秋冬主打的Playoff運動鞋，其設計靈感源於80年代和90年代初的高筒籃球運動鞋，同時致敬Berluti品牌推出的首款運動鞋Playtime;Playoff運動鞋高筒、低筒兩種鞋款設計，兩者以不同的Patina染色處理手法，呈現五種不同演繹，如標誌性的Nero Grigio黑色、本季全新的Honey蜂蜜等，另外Neon Patina染色則是一種創新工藝，須經由工藝筆三小時的手工繪製，提亮皮革的上緣色調和色彩對比度，共有鋼青色拼紅配色和紫藍配色可供選擇。
本季不少品牌皆推出運動鞋款，如義大利時尚品牌Bottega Veneta睽違多年再度推出運動鞋款「Pillow球鞋」，該鞋款為品牌創意總監Matthieu Blazy設計的第一款球鞋，鞋身以牛皮打造，搭配細膩車縫線，不論是黑色、白色、綠色搭配原色橡膠鞋底，或是白色搭配搶眼的綠色橡膠鞋底，簡約乾淨的線條，沒有過多繁複的裝飾，低調奢華的生活態度，呼應著品牌不喧嘩的美學。
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