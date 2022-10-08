鄭雨盛以Berluti冷夜藍 Workwear 絨面皮革外套25萬9000元、冷夜藍棉質西裝褲2萬7900元、白底黑色logo T-Shirt 2萬700元、Playoff 黑色低筒運動鞋 6萬9000元亮相。（Berluti提供）
鄭雨盛以Berluti冷夜藍 Workwear 絨面皮革外套25萬9000元、冷夜藍棉質西裝褲2萬7900元、白底黑色logo T-Shirt 2萬700元、Playoff 黑色低筒運動鞋 6萬9000元亮相。（Berluti提供）
宋旻浩著Berluti_暖綠色絨面皮革外套，16萬4000元、黑色刺繡T-Shirt 1萬8000元、黑色羊毛長褲3萬5000元、Playoff 黑色低筒運動鞋6萬9000元，出席品牌活動。（Berluti提供）
宋旻浩著Berluti_暖綠色絨面皮革外套，16萬4000元、黑色刺繡T-Shirt 1萬8000元、黑色羊毛長褲3萬5000元、Playoff 黑色低筒運動鞋6萬9000元，出席品牌活動。（Berluti提供）
李宰旭身穿Berluti駝色皮革刺繡 logo 外套 20萬7000元、黑色羊毛長褲3萬5000元、白色刺繡 logo T 1萬8000元、Playoff 蜂蜜色低筒運動鞋，6萬9000元。（Berluti提供）
李宰旭身穿Berluti駝色皮革刺繡 logo 外套 20萬7000元、黑色羊毛長褲3萬5000元、白色刺繡 logo T 1萬8000元、Playoff 蜂蜜色低筒運動鞋，6萬9000元。（Berluti提供）

由於韓國已將放寬COVID-19相關政策，因此不少時尚活對也隨之活躍起來，如精品鞋履品牌Berluti日前於韓國舉辦新品 Playoff 鞋款系列派對，邀請多位男星如韓團Winner成員宋旻浩、演員李棟旭、鄭雨盛以及李宰旭等人出席，四位男星各自展現不同的時尚魅力，也讓現場的粉絲們尖叫連連直呼「歐巴好帥！」其中久違在現場跟粉絲見面，李棟旭幾乎對現場粉絲有求必應，比心、看樓上的粉絲等等要求都一一回應，再度圈粉無數。

Berluti Playoff 黑色低筒運動鞋，6萬9000元。（Berluti提供）
Berluti Playoff 黑色低筒運動鞋，6萬9000元。（Berluti提供）
Berluti Playoff 蜂蜜色低筒運動鞋，6萬9000元。（Berluti提供）
Berluti Playoff 蜂蜜色低筒運動鞋，6萬9000元。（Berluti提供）

此次Berluti秋冬主打的Playoff運動鞋，其設計靈感源於80年代和90年代初的高筒籃球運動鞋，同時致敬Berluti品牌推出的首款運動鞋Playtime;Playoff運動鞋高筒、低筒兩種鞋款設計，兩者以不同的Patina染色處理手法，呈現五種不同演繹，如標誌性的Nero Grigio黑色、本季全新的Honey蜂蜜等，另外Neon Patina染色則是一種創新工藝，須經由工藝筆三小時的手工繪製，提亮皮革的上緣色調和色彩對比度，共有鋼青色拼紅配色和紫藍配色可供選擇。

Bottega Veneta 2022秋冬主打鞋款Pillow球鞋，2萬7600元。（Bottega Veneta 提供）
Bottega Veneta 2022秋冬主打鞋款Pillow球鞋，2萬7600元。（Bottega Veneta 提供）
Bottega Veneta 2022秋冬主打鞋款Pillow球鞋，2萬7600元。（Bottega Veneta 提供）
Bottega Veneta 2022秋冬主打鞋款Pillow球鞋，2萬7600元。（Bottega Veneta 提供）
Bottega Veneta 2022秋冬主打鞋款Pillow球鞋，2萬7600元。（Bottega Veneta 提供）
Bottega Veneta 2022秋冬主打鞋款Pillow球鞋，2萬7600元。（Bottega Veneta 提供）

本季不少品牌皆推出運動鞋款，如義大利時尚品牌Bottega Veneta睽違多年再度推出運動鞋款「Pillow球鞋」，該鞋款為品牌創意總監Matthieu Blazy設計的第一款球鞋，鞋身以牛皮打造，搭配細膩車縫線，不論是黑色、白色、綠色搭配原色橡膠鞋底，或是白色搭配搶眼的綠色橡膠鞋底，簡約乾淨的線條，沒有過多繁複的裝飾，低調奢華的生活態度，呼應著品牌不喧嘩的美學。

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#運動鞋 #李棟旭 #Berluti #Playoff #現場