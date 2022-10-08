2022年國慶煙火重返嘉義，將於故宮南院施放高空焰火，並加入無人機、水舞燈光表演。但國民黨智庫召集人陳學聖今質疑，故觀南院已連續3年安排無人機表演，但3年都由同家廠商得標，還兼取得水舞表演，質疑其中有弊。

陳學聖指出，自2020年開始，故宮南院為吸引民眾到訪南院，夏夜就在廣場舉辦水舞暨無人機群飛展演活動，前年投入2534萬2000元、去年的712萬6500元、今年的978萬6000元，3年來共花費4225萬4500元。

而其中，僅無人機群飛表演，第一年就耗資約1712萬元，但一共只表演7場，相當於每場短短不到20分鐘無人機群飛演出，便燒掉近245萬元，花費驚人。

但陳學聖調查發現，雖國內有不少無人機公司，故宮南院這些耗資天價的活動，但連續3年都由台灣希望創新公司以「限制性招標」中的「公開評選」得標；該專攻無人機公司，甚至還成提供故宮南院「水舞」表演的「唯一」廠商。

陳學聖說，今年6月虎尾科大「智慧巡檢用無人機」公開標案，台灣希望創新公司也投標，競標表現就輸其他廠商而未得標。

對故宮南院宣稱無人機秀吸引數萬人觀賞，陳學聖也質疑，無人機展演時間都在夜晚，展廳已關閉，觀眾也沒機會入館參觀，也就是說這些戶外展演，並未給館內展示帶來更多觀眾，所謂「吸引民眾到訪南院」恐怕只是假象。

陳學聖認為，政府若真要向世界證明台灣無人機產業實力，應協助業者打入國際市場，而非在國內瘋狂灑錢自嗨；政府已負債累累，蔡政府不應還肆無忌憚亂燒人民血汗錢。