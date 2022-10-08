新北市日前首度辦理普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽培訓教師培力線上工作坊，分別邀請化學科、地球科學科、資訊科、數學科、物理科及生物科等6科深具培訓經驗教師，60位教師齊聚研討培訓課程規畫與方式，以增進參賽學生學科能力及應試能力，創造學生成功的參賽經驗，積極培育科學人才。

教育局表示，高中數理及資訊學科能力競賽是每年高中生最重要的競賽之一，競賽中獲獎資歷可作為大學入學個人備審之用，也可提供更多進階學習的機會，其中包括在物理科、化學科、生物科、地球科學科及資訊科決賽中獲一等獎、二等獎之學生，可獲推薦參加各科國際奧林匹亞競賽研習營，在數學科決賽中獲一等獎、二等獎、三等獎及特殊表現優異之學生，可獲推薦參加國際數學暨亞太數學奧林匹亞競賽研習營。

為完備選手培訓機制，新北市更於複賽結束後，對參加數理及資訊學科競賽決賽選手舉辦集中輔導訓練，並預訂在11月舉辦為期4周的訓練，選聘各學科專業教師，針對各科往年考題進行分析與講解、訓練參加決賽學生筆試與口試技巧及實作方法，以提升新北市學生的競賽能力，強化新北代表隊選手的數理及資訊學科的知識，並讓學生有更多的科學學習體驗。

承辦活動的教師培力工作坊中和高中校長劉淑芬表示，學校秉持「科技心、人文情」的辦學理念，積極發展各種特色課程，為提升孩子們的科學素養，學校亦不遺餘力舉辦多種科學活動及課程，本次辦理教師培力工作坊，在提升學生的科學知識的同時，更讓教師們能不斷的學習，透過各種研習場合，讓教師們有機會交流彼此教學經驗，精進教學方法。

教育局長張明文表示，今年度新北市首度舉辦培訓教師工作坊，特別選聘各學科頂尖培訓師資，與各校教師分享訓練學生的課程與方法，以提升新北市學生參賽的能力與自信，期望新北學子未來推進國際賽事。

同時111學年度啟動「高中職在地就學大聯盟計畫」，於資訊科學、學科拔尖及專題實作上，進行跨校性資源整合，並鏈結大學資源，期待透過跨校、跨學制、跨領域的教育合作，凝聚更多的教育力量，引領學子們邁向未來。