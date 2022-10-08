侯友宜汐止、金山、萬里聯合競選總部今正式成立。（李奇叡攝）

侯友宜授旗。（李奇叡攝）

國民黨議員參選人白珮茹、廖先翔以及吳國譽也陪同出席。（李奇叡攝）

侯友宜強調，他會用好好做事的態度，贏得民眾肯定。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜汐止、金山、萬里聯合競選總部今正式成立，在汐止區公所前辦理成立大會，國民黨議員參選人白珮茹、廖先翔以及吳國譽也陪同出席，雖現場下起大雨，仍吸引超過1500名鄉親到場相挺，侯友宜強調，他會用好好做事的態度，贏得民眾肯定。

侯友宜表示，汐止的未來將隨著捷運、交通網路顯著發展，目前捷運汐東線正等待行政院核定，新北願意承擔該負責的部分，甚至跟基隆捷運併軌也不是問題，重點還是希望中央盡快核定，把捷運做好。

侯友宜指出，公托、共融性公園、日照中心、銀髮俱樂部等，擴及汐金萬每個角落，讓各年齡層都獲得很好照顧；而金山中角灣衝浪基地、中山溫泉公園、萬里漁夫市集，也帶動地區觀光發展。

侯友宜說，4年前在汐金萬做許多承諾，感謝在場議員及所有里長的努力，一同實現承諾，讓這塊土地進步、改變。他說，他每一項建設政策、都是說到做到，誠信很重要，歡迎大家檢視。

國慶日將至，侯友宜強調，大家的國家是中華民國，土地在台、澎、金、馬，選舉過程中無論如何，大家都必須團結，別製造衝突對立，大家一起愛國家，守護台灣這塊土地，「愛人民永遠擺在首位」，要讓土地上的人們安居樂業。

侯市長說，距離11月26日剩下不到50天，拜託大家幫忙拉票、催票，他也會用好好做事的態度，贏得民眾的肯定與支持。

侯友宜認為，選舉最重要的是跟自己比，並問台下民眾，今天的侯友宜和新北，有比過去更好嗎？現場民眾大聲回應「有！」並響起此起彼落的凍蒜聲，足以顯示侯友宜的超高人氣。