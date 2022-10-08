民眾黨桃園市長參選人賴香伶8日出席活動，對於民進黨桃園市長參選人鄭運鵬稱競選總部合法合理承租。賴香伶表示，應該說清楚土地誰提供，怎麼承租。她質疑，不管是付租金還是免費都是瓜田李下。

各個陣營競選總部相繼成立，賴香伶9日下午2時將在蘆竹開箱行動辦公室「快衝車」，她說，有一台改裝的快衝車，主張「清廉快充、桃園要衝」，她表示，相信競選團隊以及議員參選人秉持清廉勤政的理念跟桃園市民保證，在參選的過程以及執政之後，能在資源有效利用下幫市民的福祉、城市的建設發揮最大效益。

賴香伶說，希望市民朋友們一起來看看快衝車，也讓大家認識跟親近競選團隊。賴香伶又說，藍、綠兩黨的競選總部聳立在大樓區或著是建地上面，對於輒用上億的資源來競選首長，已經是耗費相當大的社會資源成本。也助長政商之間的綿密關係或是大家詬病的官商不法。

對於鄭運鵬陣營稱建商提供，合法合理承租競選總部是傳統做法，賴香伶說，建商願意提供，不管是付租金還是免費都是瓜田李下。她表示，大家對桃園的高房價都很有感，藍、綠陣營都沒有提出好的政見，她提出來的相關政見，對手好像也不敢跟進，顯示對手對高房市的狀況以及跟建商的關係可能都有不可說的秘密、難言之隱。

賴香伶說，用它是過去傳統、人家的贊助或著是有付租金的說詞，市民是不會埋單的，因為桃園的建案一個價格比一個高，如果這樣持續，執政之後是不是要跟建商站在一起。希望鄭運鵬盡速說明地是誰提供的，租金是怎麼計算，未來這租金跟政治獻金有沒有關係，希望從公開透明的角度讓市民知道。