大陸公安部交通管理局微信公眾號8日統計，截至2022年9月底，大陸機動車保有量達4.12億輛，含汽車3.15億輛，其中新能源汽車保有量達1149萬輛；機動車駕駛人4.99億人，其中汽車駕駛人4.61億人。

前三季新註冊登記汽車1740萬輛，其中第三季新註冊登記629.5萬輛，月均註冊登記量明顯高於上半年。2022年前三季，大陸新註冊登記機動車2621萬輛，其中汽車1740萬輛。

受疫情等因素影響，今年上半年汽車新註冊登記數量低於去年同期，隨著汽車產業復工復產、汽車消費市場逐步回暖，7月以來，汽車新註冊登記量已連續3個月超過200萬輛，第三季汽車新註冊登記量達到629.5萬輛，月均新註冊登記量達209.8萬輛，明顯高於上半年月均185.1萬輛。與2021年第三季汽車新註冊登記量相比，今年第三季增加25.4萬輛，超過去年同期。

新能源汽車保有量達1149萬輛，前三季新註冊登記371.3萬輛。截至9月底，大陸新能源汽車保有量達1149萬輛，占汽車保有量的3.65％。其中，純電動汽車保有量926萬輛，占新能源汽車總量的80.56％。2022年前三季，大陸新註冊登記新能源汽車371.3萬輛，同比增加184.2萬輛，增長98.48％，占汽車新註冊登記量的21.34％。今年第三季，新註冊登記新能源汽車達149.5萬輛，月均新註冊登記量49.8萬輛明顯高於上半年的月均37萬輛。

前三季二手車市場保持活躍，機動車轉讓登記量達1640萬筆。2022年前三季，各地公安交管部門共辦理機動車轉讓登記業務（交易過戶）1640萬筆，其中汽車轉讓登記業務1535萬筆，占93.55％。今年前三季，汽車轉讓登記量與汽車新車註冊登記量的比例達到1：1.13，較去年同期1：1.24明顯升高。近年來，大陸公安部會同商務部等部門推進實施便利二手車異地交易登記改革措施，更好促進了二手車流通，今年前三季，在異地直接辦理交易登記的二手小客車達257.5萬輛。

82個城市汽車保有量超過100萬輛，北京、成都、重慶等21個城市超過300萬輛。截至9月底，大陸有82個城市的汽車保有量超過100萬輛，同比增加6個城市，38個城市超過200萬輛，21個城市超過300萬輛。北京汽車保有量超過600萬輛，成都、重慶汽車保有量超過500萬輛，蘇州、上海、鄭州、西安、武漢汽車保有量超過400萬輛。

機動車駕駛人數量達4.99億人，前三季新領證駕駛人2392萬人。大陸機動車駕駛人數量達4.99億人，其中，汽車駕駛人數量為4.61億人，占駕駛人總數的92.46％。2022年前三季，大陸新領證駕駛人2392萬人，較去年同期減少279.9萬人，下降10.48％。今年4月1日起實施的《機動車駕駛證申領和使用規定》（公安部令第162號）新增「輕型牽引掛車」準駕車型（C6），目前已取得C6準駕車型駕駛人數量達34.6萬人，更好滿足群眾駕駛小型旅居掛車出行需求，促進房車旅遊新業態發展。