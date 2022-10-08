國慶連假秋高氣爽，是適合出遊的好日子，國泰金(2882)旗下國泰產險提醒民眾，秋節連假開車上路之前，除了要檢查車輛狀態，以及確認國道疏運交通管制外，也應對自身風險需求有所掌握。而隨著越來越多超跑滿街跑，愛車保障絕不能少，保對不保貴，建議民眾除投保基本的強制險外，千萬記得適度搭配任意險，更能強化出門上路的保護力。

根據保發中心統計，第三人責任險附加率汽車約8成，機車約6成，但超額責任險附加率汽車卻只有約5成，機車更只有約1成，由此可見，民眾仍有保障不足的現象，一般來說，要強化自身行車安全保障，在評估風險需求時，應包含預算、用車習慣、車子現況以及事故後的財務負擔能力等面向，並應將可能遭遇的危險情境納入考量，找到對應的保險商品，來替自己的車險把關。

目前保險市場中，已有多種任意險，有助協助民眾建構安全上路的保險防護網，國泰產險表示，一般來說，車險依賠償對象可概分為兩類─「保對方」和「保自己」，一次就打造車險方位保障其實並不困難。以「保對方」的險種為例，如政府所要求投保的強制險，其為保障對方的人身安全保險(對方體傷)，但保額有限制，若想增加保障額度，可搭配任意險投保，而「第三人責任險」和「超額責任險」，即是用以升級對車外第三人(對方體傷和財損)的保障；至於「保自己」的險種，如「駕駛人傷害險(自己體傷)」和「車體險(自己愛車的毀損)」，則可用來提高「自我」的保護力。消費者可依自身的需求，選擇不同商品，適度將風險轉嫁給保險公司，以減輕事故發生時被求償鉅額賠款的壓力。

市面上車險組合多元，分析自身需求，並檢視自己的保單，就能輕鬆打造出適合自己的車險保障，，國泰產險為能滿足不同目標客戶的需求，推出「汽、機車-完整保障組合」，組合中除最基本的第三人責任險外，亦將近年最熱門的「超額責任險」列為組合的重點險種，組合內容不僅保障自己也保障他人，汽車提供六大組合，機車提供兩大組合，客戶可依照車齡、使用頻率、用車習慣及預算等面向進行最適選擇，希望民眾能篩選出最合適自己的商品，輕鬆保到「好險」，強化自身行車安全，平日放心通勤、假日安心出遊。