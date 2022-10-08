伊恩颶風(Hurricane Ian)9月28日登陸侵襲美國佛州，造成嚴重災情，佛州西南地區嚴重淹水、房屋損毀、道路橋梁斷裂、超過百人死亡及250萬戶停電。為協助當地政府及災民進行救災及重建工作，我國政府決定捐贈美金30萬元協助賑災，以實際行動幫助當地災民。

外交部表示，上述捐款由我國駐邁阿密辦事處紀欽耀處長於美東時間10月6日代表我國政府宣布捐贈，佛州方面則由副州長儒涅絲(Jeanette Nunez)代表接受，相關款項將存入佛州州政府成立的「佛州救災基金」(Florida Disaster Fund)賑災專戶。儒涅絲副州長感謝台灣政府及人民的溫暖善舉，重申台灣為佛州及美國的重要夥伴，雙方共享自由及民主等普世價值，未來將持續深化雙方的友好關係。

外交部指出，我國與美國關係友好，台美人民情誼深厚，台灣與佛州締結姊妹關係已30年，此次佛州災區受創甚深，且造成諸多災民流離失所，我國政府與人民對佛州遭逢颶風重創感同身受，並在第一時間迅速伸出援手，發揚「台灣能幫忙，且台灣正在幫忙」的人道關懷精神。也期盼這份來自台灣的愛心，能協助佛州風災災民能早日重建家園，恢復正常生活。