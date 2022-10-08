資深媒體人羅友志今南下為國民黨高雄市議員邱于軒站台，出席競總成立大會，他提到目前陳其邁看起來無法躺著選，因「金鐘罩鐵布衫，不滅金身還是有罩門」，他認為國民黨未來可以回防市區，也許選舉不會就此底定。

出席國民黨高雄市議員邱于軒競選總部成立大會的資深媒體人羅友志，上台賣力為邱于軒助講，會後他被問到怎麼看高雄選情，羅友志說，現任高雄市府看起來沒辦法躺著選，他認為：「金鐘罩鐵布衫，不滅金身還是有罩門」，他說這罩門就在「市區」，幾個區老百姓對城中城各種災難議題都不耐，他說：「如果陳其邁認為市區他不在乎，那些票少一點，他也無所謂，那我覺得可以持續的躺著選，但是我相信他應該沒辦法了」

對於柯志恩民調起不來之說，他回應：「不！」，他認為國民黨未來可以回防市區，或是過往工安議題拿出，也許選舉不會就此底定。至於輕生議題，他說自己是社會記者出身，每條生命都要重視，羅友志指出從疫情逝去生命到浮屍都民進黨來來說都是數字，但他重視每一則的自殺新聞，一定要講出為什麼讓事件從此不再發生。

他說：「你告訴我這些都不能談，不能說，老百姓都不能再講他自己家裡面的事情，悶在家裡面自己哭嗎？我覺得真正了解台灣現在要什麼的，就是不滅金身還是有罩門的。」