我國駐拉脫維亞代表李憲章4日在愛沙尼亞塔林希爾頓酒店主持中華民國（台灣）111年國慶酒會，這也是過去十餘年來首度在愛國舉辦國慶酒會，深受愛國友人及僑界期待，現場嘉賓雲集，包括國會友台小組主席Juri Jaanson（共計參加過6屆奧運划船賽，獲兩面銀牌，亦為歐洲杯及世界杯划船賽冠軍）、前國防部長Kalle Laanet、國會歐洲事務委員會主席Raivo Tamm、副主席Anti Poolamets 等國會議員、政府官員、學界及僑胞等百餘人出席。

李憲章致詞表示，我與愛沙尼亞是理念相近國家，背景相似，均面臨強鄰威脅，應相互扶持；而我在抗疫及經濟表現上均取得卓越成就，作為國際社會一份子，亦不忘回饋。自俄國入侵烏克蘭後，台灣已捐贈烏克蘭3300萬美元及700噸物資，包括今年5月本處捐贈予愛國難民委員會的100萬美元善款；台、愛、烏克蘭同屬民主陣營，將持續展現民主韌性，絕不向威權低頭。

一向最挺台灣的國會友台小組主席Juri Jaanson致詞時表示，作為台灣的忠實友人，將繼續協助推動台愛關係，並協同國會同僚力挺台灣參與國際組織，並在致詞結束時以中文高喊：「中華民國萬歲」，獲得全場如雷掌聲喝采。

前國防部長Kalle Laanet致詞表示，台愛同為理念相近國家，共同面臨俄中威脅，實應團結一致，共同對抗威脅侵略。「111」是別具意義的數字，代表每1個國家都需要至少1大1小的好朋友，祝台灣及愛沙尼亞成為關係緊密的好友。