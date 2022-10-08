吳奇隆與劉詩詩2015年領證，隔年在峇里島舉行世紀婚禮，3年前迎來長子，今年初有八卦媒體亂爆兩人感情生變，引來當事人否認。8月有媒體拍到吳奇隆夫妻倆一前一後散步，吳奇隆因沒有幫劉詩詩擋門害太太差點被夾到，引來部分網友不滿，最近有媒體再度拍到吳奇隆一家三口去餐廳，離開時劉詩詩抱兒子走在前面，有網友又酸：「吳奇隆一個男的為啥不抱著孩子啊」，只能說藝人夫妻難為。

吳奇隆和劉詩詩身為當紅明星，一舉一動常引來粉絲關注，上月劉詩詩在微博的粉絲會接二連三曬出黑底文宣布關閉，指出不滿劉詩詩演出《一念關山》，卻在劇照等方面並未重點呈現出女主角劉詩詩的重要程度，由於有前例，他們擔心劉詩詩名氣被劇組利用，最後播出時戲份被弱化，要求工作室硬起來幫劉詩詩爭權，引來兩極評論。

吳奇隆、劉詩詩一家三口出遊。（圖／翻攝自吃瓜少女張小寒微博）

對此，劉詩詩工作室微博「詩詩的小板報」回應：「作為工作室，詩詩的角色與作品，始終是我們最珍視的部分，也永遠是我們最堅守的底線。我們會謹慎遵守基本原則處理工作，堅決維護劉詩詩本人利益，會以劉詩詩的事業發展為考量採納大家的合理建議，請大家給予信任」，並希望大家理性發言，「繼續共同維護清明健康的網絡與社交平台秩序」。

網友留言。（圖／翻攝自吃瓜少女張小寒微博）

而今稍早「吃瓜少女張小寒」自曝拍到吳奇隆和劉詩詩深夜帶兒子聚餐，離開時劉詩詩走在前面，雙手抱著3歲的兒子，而吳奇隆在後面緊盯著母子倆，最後一起上車離開，見此，有網友反問吳奇隆為何不抱小孩，其他網友則緩頰：「有時候小孩子會指定讓人抱的，這個也可以槓（吵）」、「可能是爸爸抱累了」、「有沒有可能孩子要媽媽抱呢」、「大可不必」。