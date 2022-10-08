嘉義縣議會副議長陳怡岳今在朴子市成立競選總部，嘉義縣長翁章梁到場站台力挺。（呂妍庭攝）

嘉義縣議會副議長陳怡岳今在朴子市成立競選總部，現場湧入3000多名支持者逗陣相挺，展現團結勝選氣勢，舅舅立委陳明文也親自到場相挺。（呂妍庭攝）

嘉義縣議會副議長陳怡岳今在朴子市成立競選總部，現場湧入3000多名支持者逗陣相挺。（呂妍庭攝）

嘉義縣議會副議長陳怡岳今在朴子市成立競選總部，現場湧入3000多名支持者逗陣相挺，展現團結勝選氣勢，包括縣長翁章梁、舅舅立委陳明文和蔡易餘、台北市議員阮昭雄等人都來站台，儘管縣議員第4選區10搶6，競爭十分激烈，已蟬聯3屆，連任2屆副議長的陳怡岳基層實力強，選情十分被看好。

陳怡岳表示，他3屆議員問政12年來，一直受到鄉親鼓勵和愛護，他也非常用心服務回報鄉親，每年完成鄉親的請託陳情案超過1200件，本屆任內爭取4選區朴子、東石、六腳的建設經費逾50億元。

陳怡岳說，農工大縣正在實現，嘉義正面臨從農業大縣轉型到農工大縣的關鍵期，未來4年，包括馬稠後、水上南靖、中埔公館產業園區、民雄航太園區、嘉義科學園區到無人機國家隊等重大建設與龐大預算，都需要議員來監督、把關，督促縣府盡速落實，懇切拜託鄉親，全力支持他扮演「議會推手」角色，讓他協助翁章梁推動各項重大建設，率領議員團隊來為人民出聲、出力，為鄉親爭取更多的經費、建設和福利。

陳怡岳也提出未來4年政見訴求，在「監督縣政、交通建設、工商發展、農漁升級、水利防洪、警消維安、青年就業、社福長照、旅遊觀光、教育文化、醫療衛生、環境保護」等12面向加強深化布局，並提出「五環」策略，主張「五箭」齊發，藉由推動藍色公路、激活水上機場、監督橋梁改建、加速道路改善、打造廊道景觀等5支利箭，瞄準嘉義進步的核心。

由於人口減少，縣議員選舉第4選區，議員席次由7席減少為6席，加上競選人數多達10人，陳怡岳特別拜託鄉親不要分票，唯一支持，全力相挺，讓他順利當選，成為「農工大縣、議會推手」。