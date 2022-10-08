彰化縣社頭鄉首座滑步車公園坐落在東彰路橋下的「星光廣場」，8日上午在鄉長劉錦昌的見證下，舉行啟用儀式。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣社頭鄉首座滑步車公園坐落在東彰路橋下的「星光廣場」，8日上午在鄉長劉錦昌的見證下，舉行啟用儀式，劉錦昌說，星光廣場設施相當多元，裡面有社頭首座滑步車體驗空間，全長95公尺，要讓小朋友能夠盡情放電。

社頭鄉星光廣場位在連接彰化高鐵站聯外道路東彰路的橋下空間，社頭鄉公所斥資近600萬，在橋下打造「星光廣場」，將橋下閒置空間打造成大小朋友都喜愛的遊憩空間，像是大面積人工草皮，體健設施，遊樂器材，以及社頭首座滑步車體驗空間，讓當地的小朋友愛不釋手。

社頭鄉長劉錦昌表示，社頭星光廣場相當多元，有適合長輩健走的草皮步道空間，還有青壯年可以強健體魄的體健設施，媽媽們聊天的休憩座位，還有小朋友放電的遊憩場域，將既有的閒置空間，打造共融的空間設計，還有藝術家彩繪創作，兼具親子的活動空間，成為社頭鄉的新亮點

劉錦昌說，而最新的滑步車體驗空間，基本上是開放給6歲以下的小朋友來使用滑步車，呼籲大朋友不要跟小朋友們爭道，給他們一個安全無虞的體驗場域，而家長也不用擔心，滑步車的跑道使用與籃球場同規格的軟性材質，因此只要搭配相關安全配備，都能確保小朋友安全無虞。