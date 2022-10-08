彭男自知難逃法網，便主動交付二級毒品安非他命1包（毛重0.22公克）及安非他命吸食器1組。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市汐止警方近日盤查一名男子，發現他騎乘贓車，後續追查車輛來源時，竟從借車的男子上查出安非他命及吸食器，一次查獲兩起案件，可說是一箭雙鵰，全案訊後依竊盜、毒品等罪嫌，移送法辦。

汐止警分局長安派出所員警於9月29日晚間8時45分，經過大同路三段一帶時，發現騎乘機車的58歲陳姓男子行跡可疑，遂上前盤查，赫然發現陳男所騎竟是贓車，且鑰匙與車輛廠牌不符，疑因機車鑰匙孔老舊遭竊，當場逮捕陳男。

陳男供稱，車輛是向朋友47歲彭姓男子借來代步，並表示該名友人目前住在自己住處，警方獲悉後隨即根據陳男提供資訊展開追緝。

警方在陳男住處附近，發現閒晃的彭男身影，彭男自知難逃法網，便主動交付二級毒品安非他命1包（毛重0.22公克）及安非他命吸食器1組。

彭男坦承，由於平時欠缺代步工具，9月在汐止分別竊取2部機車，雖2部遭竊機車己發還車主，警仍追究彭男刑責。

警方表示，全案訊後陳、彭兩人皆依竊盜罪嫌，移請士林地檢署偵辦；另外彭嫌持有毒品部分，則依違反毒品危害防制條例送辦。

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