交通部觀光局因應13日起實施「0+7」免居隔、解除旅行業禁團令，目前已委託公協會預定辦理36場次、逾4000人次指引講習，並將於10月下旬將再開辦視訊同步授課50場次、逾1萬人可參加課程，以服務有需求的旅行業及導遊、領隊人員。

觀光局表示，因應國境將逐步解封，5月起即辦理防疫講習，亦輔導相關公協會辦理。此次除配合行政院及指揮中心同步於13日解除旅行業禁團令，並於指揮中心9月30日核定旅行業辦理入出境團體旅遊操作指引後，旋即函請旅行業者及公協會辦理指引講習。

觀光局表示，為讓業者熟悉指引內容，並強化旅行業者疫後帶團應處能力，於指引中規範旅行業者辦理出入境團體旅遊時，應先接受相關講習，已告知旅行業者針對指引部分至須安排至少1小時，再搭配其餘相關知能安排課程。

為擴大參與規模，目前指引講習除了觀光局委辦的前述場次，旅行業者及觀光公協會亦可自辦，所有參與講習人員名單均將登錄至第二代旅行業管理系統，以管理及查詢受訓人員完成資格。

針對導遊反映有協會辦理的指引講習課程有收費情形，觀光局說明，委託公協會辦理課程均為免費參加，開課資訊可至觀光局觀光資訊網「跨境旅遊注意事項」專區查詢。且後續開班場次眾多，建議旅行業及導遊領隊人員可向各委辦公協會預為報名或參與視訊課程。

由於旅行業者亦可自辦課程，觀光局認為導遊、領隊人員在帶團前應皆可完成指引講習。同時，旅遊業未來若不遵守指引規範辦理入出境團體旅遊，將可依旅行業管理規則第49條第18項規定論處罰則。