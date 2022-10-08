大陸「十一」長假臨近尾聲，中國人民銀行8日進行人民幣（下同）170億元7天期逆回購操作，中標利率2.00％，持平上次。8日共有5,210億元7天期逆回購和900億元14天期逆回購到期，實現淨回籠5,940億元，創下今年8月16日以來新高。

香港信報報導，人行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，8日在公開市場開展170億元7天逆回購操作，利率仍持平於2％。單日凈回籠5,940億元。

報導稱，因「十一」長假關係，本周公開市場統計時間為10月1日至9日，假期間的到期資金累計到8日到期，據此統計，公開市場本周逆回購到期量為6,110億元。此前公開市場單日凈回籠高位為8月16日，當日因中期借貸便利(MLF)操作與到期時間錯位，導致單日公開市場全口徑凈回籠6,000億元。

分析指出，為維穩季末流動性，人行公開市場上周逆回購操作力度明顯加大，全周淨投放8,680億元創逾32個月新高。

市場人士認為，鑑於大陸經濟下行的壓力仍在，後續政府債券發行規模偏大，人行預料會繼續借助結構性工具為主的形式投放流動性。同時，第四季MLF到期偏多，不排除人行降準置換MLF的可能性，而在房地產風險仍高的背景下，年內貸款市場報價利率(LPR)仍存在調降空間。