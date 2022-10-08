無畏疫情影響，樂多多集團旗下台式火鍋品牌「狂一鍋」再啟動展店模式，看好嘉義餐飲市場的潛力與商場的集客力，「狂一鍋」全台第14家門店首度搶進嘉義家樂福！

為歡慶嘉義店開幕，「狂一鍋」即日起至10/31全台門店推出「降肉」優惠，消費者只要在個人臉書公開分享桌邊爆炒湯底的影片，隨即加贈「梅花豬」或「軟嫩雞腿」乙份，不僅開發台式火鍋傳統口味的更多可能，狂一鍋更挑戰姐妹品牌肉多多火鍋標榜的「肉量炸裂」。

樂多多表示，將排骨酥、客家鹹湯圓、生炒花枝等街頭、廟口、夜市常見的台灣小吃，包裝變身成鍋物上桌的「狂一鍋」，將台灣小吃與濃郁醇厚的火鍋湯底結合，順利在競爭激烈的火鍋市場闖出一片天，一年就在北中南開出14家直營店，接下來不僅增加門店數，更著重於品牌覆蓋率。

樂多多進一步表示，研發團隊積極投入口味的推陳出新，10月推出的新菜單同樣吸睛，包括經典酒家菜「魷魚螺肉蒜」、一整隻大雞腿的「藥膳鍋」、「茶樹菇排骨鍋」，以及市場上少見的「黃金草排骨鍋」，如何將消費者熟悉的「湯品」轉換為適合火鍋的湯底，可說是研發過程中最大的考驗。