今日是國慶連假首日，加上中部地區天氣晴朗，包括劍湖山（5701）世界、麗寶樂園等主題樂園，上午即湧現大批排隊人潮、等著大玩樂園！

其中，麗寶樂園渡假區推出「鄉親月玩樂園」每人門票只要99元、穿著萬聖裝扮入園可享購票299元，以及壽星優惠399元等多項優惠好康，一早尚未開園就吸引不少家庭攜家帶眷，等著排隊入園！

國慶連假期間，麗寶樂園渡假區的水樂園馬拉灣，更推出了連假期間限定的「漂漂河趣味健走大賽」，今年首次舉辦就吸引不少遊客報名體驗。

為歡慶雙十國慶，全台最大天空之夢摩天輪換上國旗燈光秀！轉動時猶如台灣跳動的心臟的天空之夢，在夜空中亮起藍、白、紅三色相間的漸層美景，讓路過民眾都能看見國旗圖騰高掛在摩天輪上。

麗寶樂園渡假區表示，自即日起至10/10，每晚7點到隔天凌晨5點，都可以欣賞到限定版的國旗燈光秀。

此外，劍湖山（5701）世界迎接一年一度動漫coser大集合的盛會到來，特別推出Coser裝扮限定優惠，10/8至10/10及10/29至10/30等5天，coser、萬聖裝扮入園只要99元！

另外，還有國慶連假專屬優惠-對中身分證字號有「1」或「0」，或者是10月壽星等對象，門票均享33折，只要299元！國慶連假首日，果然吸引大批遊客湧入樂園遊玩！