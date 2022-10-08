在大陸多個省市疫情反彈下，官方防疫措施收緊，令大陸服務業在經歷三個月的擴張之後，重現收縮態勢。8日上午公布的9月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為49.3，較8月大幅下降5.7個百分點，為6月份以來首次落至50榮枯線以下。

香港經濟日報8日報導，大陸「十一」長假前公布的9月份財新中國製造業PMI下降1.4個百分點至48.1，與5月持平，同為近5個月來低點。在兩大行業PMI回落下，拖累財新中國綜合PMI放緩4.5個百分點至48.5，為6月以來首次降至收縮區間。

報導指出，財新中國製造業PMI走勢與大陸國家統計局不同，但服務業和綜合PMI走勢則與統計局一致。此前大陸國家統計局公布的9月製造業PMI上升0.7個百分點至50.1，服務業PMI下降3.0個百分點至48.9；綜合PMI放緩0.8個百分點至50.9，仍位於擴張區間。

從財新中國服務業PMI的分項數據來看，9月服務業經營活動指數和新訂單指數不同程度回落，均為6月以來首次降至收縮區間，顯示供需雙弱。受訪企業普遍表示，由於疫情及靜默管制等防控措施，服務業經營受限，市場需求減弱。

與之相反，服務業新出口訂單指數重回擴張區間，雖然擴張幅度有限，但結束了此前8個月的收縮態勢。企業反映，外需轉強支撐近期業務量回升，但也有跡象顯示疫情繼續制約出口銷售。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，疫情管控措施對經濟的負面影響依然較為顯著。9月以來，多地疫情卷土重來，部分重點地區確診病例數目較8月明顯增加，市場供求再度承壓，經濟恢復基礎不牢固特徵凸顯。

他表示，當前大陸經濟運行的主要矛盾在於就業不足、需求不振、預期不穩。官方施策重點應集中與促進就業、發放補助、提振需求，並透過傳遞政策信號培育市場主體信心。