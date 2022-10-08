楊文科（中）成立竹東競選服務處，進場時超過4千名支持者高喊「凍蒜！」展現客家族群藍營大團結的氣勢。（羅浚濱攝）

競選連任的新竹縣長楊文科，8日成立竹東競選服務處，楊文科讚譽竹東鎮長張順朋是「媽媽鎮長」，極積要讓竹東鎮升格為竹東市，並特別為馮守亮等4名黨提名縣議員參選人加持，國民黨榮譽主席吳伯雄特別到場「讚聲！」全場不時高喊「楊文科1票，張順朋1票，國民黨竹東全壘打！」

竹東鎮是僅次於竹北市的全縣第2大鎮，也是藍軍基本盤最穩固的地區之一，楊文科競總在竹東戲曲公園舉辦竹東競選服務處成立大會，楊文科在競總總幹事林思銘立委陪同進場後，授旗給前鎮長徐兆璋為服務處召集人，現場超過4千人高喊「凍蒜！」展現客家族群藍營大團結的氣勢。

佇著拐杖的吳伯雄由前縣長邱鏡淳扶持上台，與現場民眾激動揮舞旗幟，吳伯雄說他與楊文科有相當深厚的交情，1個月前他跌倒昏迷，緊急到台大醫院急救、鬼門關前搶回一命，讓他深深感受到感恩的心，只要能活一天就要回饋國民黨！

「楊文科是我第1個站台的縣市長候選人！」吳伯雄讚楊文科是老實人，務實又會做事，做了很多建設，並且還了很多債務，這是不容易做到的事情。

楊文科表示，竹東鎮民的支持讓他很感動，縣府過去4年在竹東鎮總共投入106.49億元，建設中興河道水岸工程、台泥特色公園、頭前溪南岸自行車道、公道五延伸新闢到工研院的工研路及信義立體停車場，成立新竹縣原住民族文化教育產業推廣中心和「Wah!幾散竹東」等，努力為竹東的基礎建設打拚。

「竹東鎮的發展不會停滯！」楊文科說，竹科三期、高鐵橋下聯絡道延伸至竹科第3期、竹東交通轉運中心暨地下停車場、竹東全民運動館、竹東文化大禾埕、台68接東峰路新闢工程等，也都如火如荼進行中，明年YouBike2.0將進駐竹東設站點，將要加速地方繁榮。

張順朋表示，楊文科縣長為竹東鎮的建設有目共睹，一旦園區三期內政部通過，將吸引產業和人口遷入，為打造竹東成為宜居的城市，她已計畫編列鎮民生育獎勵金加碼到1萬元，讓竹東鎮人口突破10萬人，加速升格為竹東市。