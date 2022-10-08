松鶴社區發展協會8日在德芙蘭國小舉辦泰雅技藝傳承活動。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

松鶴社區發展協會8日在德芙蘭國小舉辦泰雅技藝傳承活動。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市和平區松鶴社區發展協會8日在德芙蘭國小舉辦泰雅技藝傳承活動，結合泰雅族人傳統技藝、部落美食及在地農特產品展售等，包括製作魚槍及傳統陷阱、捕獵技巧及山林求生技能，並集結各部落代表進行平安豬分食儀式，一起感受泰雅族祝福及分享的傳統文化。

農業局指出，活動在3聲鳴槍禮炮及薪火相傳儀式中揭開序幕，並由部落耆老帶領現場遊客進行祈福儀式，以虔誠感恩之心祈求祖靈保佑活動順利平安。隨後展開一連串技藝體驗，內容有部落獵人教導遊客動手製作魚槍及傳統陷阱，學習部落世代傳承的捕獵技巧及山林求生技能，並集結各部落代表進行平安豬分食儀式，一道感受泰雅族祝福及分享的傳統文化。

此外，活動也教導遊客使用部落傳統食材，如山豬肉、野菜等製作出美味獵人便當，體驗原住民與大自然相互依存生活方式，最後由部落耆老進行嘉勉及頒獎儀式，為行程畫下完美句點。

農業局表示，德芙蘭（Tbulan）為松鶴部落舊稱，意指土壤肥沃、水源充沛，適合人居的地方，歡迎國人前來體驗原鄉部落的活力與秀麗風景。

松鶴社區在雪山山脈、中央山脈及八仙山等山群包圍環繞下，農作物主要以甜柿、柑橘、甜桃等為大宗，位居海拔700公尺得天獨厚地理環境，讓社區擁有豐富動植物及優美林相，區內隨處可見二葉松、五葉松、香楠、雅楠、山麻黃等多種原生樹種，伴隨著蛙聲蟲鳴及蝶鳥飛舞，森林美景處處可見，不勝枚舉，是生態觀察家及攝影者的天堂。

今日活動，台中市政府農業局科長吳建威、警察局和平分局長陳祥麟、參山國家風景區管理處梨山管理站長蔡崇雄、和平區公所秘書王正顯、市政顧問江世大、德芙蘭休閒農業區推廣協會理事長徐裕傑及常務監事顏義德、和平區區民代表管慧莉、博愛里長范忠文、裡冷社區發展協會理事長楊信志、南勢里長蔡金火、南勢社區發展協會總幹事古志強等前來共襄盛舉。