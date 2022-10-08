時序進入第四季，不少自住客出籠看屋，想搬個新家好過年。對換屋族來說，最煩惱的常常是不知要先買新房、先賣舊房、或邊賣邊買，信義房屋指出，無論哪種方法，都得先精打細算，把金流跟住所這兩件大事搞定，才能好整以暇迎接人生新階段。

信義房屋桃二區協理許玲綾說，買房決策通常與人生階段息息相關，多數人的買房歷程，都能用這四瓶來形容，第一瓶是「可樂瓶」、第二瓶是「奶瓶」、第三瓶跟最後一瓶分別是「酒瓶」跟「點滴瓶」。

所謂「可樂瓶」階段，就是指新鮮人在出社會後，存到了第一桶金，想買房脫離原生家庭，也就是首購族；至於「奶瓶」階段，則是成家立業後，對居家空間的需求變大了，展開第一階段換屋；而「酒瓶」跟「點滴瓶」階段，則泛指家中孩子離巢後的再度換屋，通常是為了退休生活做打算。

在換屋時，要先買還是先賣、抑或是同時進行，並沒有標準答案，但許玲綾提醒，無論哪個選擇，都要特別留心兩件事。第一，是考慮金流，如果還沒賣掉舊房就先買新房，除了要確定頭期款到位之外，在申請貸款時，也要特別與銀行溝通，以免銀行因舊屋貸款尚未還清，就調降了新屋貸款的成數，她曾碰到有客戶先買了新房子，以為舊房子很快就會賣掉，結果耗費比預期還久的時間，現金流差點搞不定。

第二個重點，是要確保有地方可以住，尤其是現在要找到合適的租屋處，也頗花時間，如果是很重視居住品質者，千萬要把這點納入考量。許玲綾分享，曾有客戶住在永康街，因為孩子大了，想換個同區域的小房子，結果在賣掉舊屋後，遲遲買不到合意的新屋，最後只得跟舊屋新主人洽談「售後回租」，一解沒地方住的燃眉之急。

而無論是哪種型態，許玲綾都建議，買房一定要掌握三個「要」，首先是「要認真做功課」，一定要多看、多問、多比較；第二個是「要衡量收入跟支出的比例」，尤其是現在利率已經開始走揚，在規畫財務時必須更小心；第三則是「要跟這個優質的房仲多聯繫」，畢竟無論是市場流通的訊息，或是稅務等專業的規畫，掌握得愈全面，愈能做出好的購屋決策。