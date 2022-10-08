基隆市警局第三分局逮捕一名身背2條竊盜罪通緝的慣竊，並將他移送法辦。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

基隆市七堵區最近發生數起手機遭竊的案件，警方歷經一個多月的追查，鎖定一名彭姓男子涉有重嫌。7日上午彭嫌再度犯案，警方以迅雷不及掩耳之勢，將身上背著兩條竊盜通緝的彭姓嫌犯逮捕，並查獲遭竊的贓物，訊後將彭嫌依竊盜罪移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警局第三分局發現，近期一個多月在七堵市區南興市場附近，屢屢接獲民眾報案，表示手機遭竊。警方調閱監視器，鎖定一名50餘歲的男子涉嫌重大，也通報線上警網加強盤查可疑人士。

7日上午9時許，彭姓嫌犯再度來到七堵南興市場，眼見在市場擺攤的林姓男子正在忙著接待客人，順手將手機放在攤位上。彭嫌四處張望見沒有人注意他，便伸手將林男的手機拿走。

待林男忙到一個段落，回頭想拿手機時，才發覺手機不翼而飛。林男原本以為自己把手機亂塞，找了一陣子後，才確定自己的手機遭竊。於7日上午10時出頭，向警方報案。

基隆市警察局第三分局在接獲民眾報案後，立即通報線上警網，並調派多名警力在南興市場周邊，加強盤查可疑人士。警方表示，先前便已掌握彭嫌的犯案慣性，果然在超商看到彭嫌坐在超商的用餐區休息。

員警上前盤查，從彭嫌隨身的背包內，找到林男失竊的手機，在將彭嫌帶回派出所偵訊，彭嫌對先前所案的案件坦承不諱，警方更查出彭嫌還身背兩條竊盜罪通緝。訊後警方將彭嫌依竊盜罪移送基隆地檢署偵辦。

第三分局呼籲，民眾應隨身攜帶貴重物品，勿隨意放置讓竊賊有機可乘。