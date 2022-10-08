外媒報導，熟悉拜登政府決策的人士表示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，美方針對中國大陸可能侵犯台灣，已加強相關應急計畫。主要是應對台積電為首的台灣先進晶片產業安全，同時考量更高的產業戰略價值；並指在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台灣的高技能晶片工程師。

美國國家安全委員會（National Security Council）估計，若大陸入侵台灣重創台積電，可能導致全球經濟超過1兆美元的損失，相當於整個半導體產業每年銷售額的2倍。

面對台海緊張局勢，大陸解放軍全面攻台的新一輪兵棋推演，美國考慮撤離台灣的晶片工程師，華府一個潛在選項是試圖導引台積電員工搭最後一架飛機去美國。不過即使撤離可行，將台積電在台灣興建的基礎設施複製到其他地方，必須花費數年或數十年時間，並投入數百億美元資金。

這種被形容「世界末日」的情景，為華府兵推帶來新動力，也凸顯一個令人憂心的困境，就是在最新智慧手機和軍事設備上過度依賴台灣先進晶片，美方得出的結論是，必需努力提高自己國家的晶片產能。

美國不具名的官員透露，白宮這項台積電緊急應變計畫只是假設性的，仍有許多細節未解決。

此外，美國也可能採取更激進的手段，美國戰略學者麥金尼（Jared M. McKinney）與哈里斯（Peter Harris）去年底在美國陸軍戰爭學院季刊《參數》（Parameters）中提到，如果台灣被占領，美國會提前大陸一步摧毀台積電所有廠房，阻止北京取得先進晶片技術。

台積電董事長劉德音日前接受CNN專訪時指出，沒有人可以透過武力控制台積電，，因為台積電是一個龐大又複雜的晶圓廠，相關的材料、設備必須由美國、日本、歐洲等國家來供應，若台海爆發戰爭，透過武力拿下台積電也無法運作，屆時全球出現斷鏈危機，所有人都是輸家。