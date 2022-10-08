花蓮持續豪大雨，瑞穗鄉奇美村民聯外道路花64線瑞港公路7.5公里土石坍方，一度交通中斷，經瑞穗鄉奇美村長通報，由豐濱鄉公所派機具搶通單線，另外，昨天才搶通的玉里鎮赤科山產業道路，上午8時許6.5、7.4公里處又有落石坍方，道路中斷封閉，禁止民眾通行。

大豪雨造成花64線瑞港公路7.5K處土石坍方落石中斷交通，經瑞穗鄉奇美村村長蔣國雄村長緊急通報豐濱鄉公所，今天村裡有婚禮舉行，且尚有病患需下山洗腎，豐濱鄉公所通知重型機具派員搶修，目前已單線通車。鄉公所呼籲民眾，為避免不必要的危險，若非重大原因，暫時勿進入花64線。

受東北季風影響，中央氣象局針對花蓮山區發布大豪雨特報，玉里鎮赤科山產業道路6.5公里處土石坍方、7.4公里處又有落石坍方，且沿線多處落石，道路中斷封閉。

富里鄉的東里村六十石山下山產業道路3.5公里處、竹田村六十石山上山產業道路5公里處今天上午也續陸續發生土石坍落道路中斷封閉，目前已由相關單位處理。