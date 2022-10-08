《浯島城事》雙月刊透過年輕世代的語言，帶領讀者體會、深入認識金門豐厚的歷史與人文(圖／金門縣政府提供)

第46屆金鼎獎共有1279件作品報名參賽競爭激烈，《浯島城事》塑造了政府與民眾「談公事」與「談心事」的優良平台，脫穎而出(圖/金門縣政府提供)

由金門縣政府出版的《浯島城事》雙月刊，以報導金門在地各行各業的人物故事和生活視角，透過年輕世代的語言，帶領讀者體會、深入認識金門豐厚的歷史、人文，以及充滿生命力和正能量的金門，在文化部主辦第46屆金鼎獎榮獲政府出版品雜誌類獎的殊榮。

第46屆金鼎獎共有1279件作品報名參賽，30作品脫穎獲獎，競爭十分激烈。評審團表示，政府出版品部分近年在紙本上的成果持續進步，不斷交出優秀作品。特別也提到獲得雜誌類獎的《浯島城事》，盛讚其塑造了政府與民眾「談公事」與「談心事」的優良平台，將金門介紹得宜外，更精彩的是將金門的風土人情，報導得溫潤迷人，讓人萌生想移居金門的衝動。

2020年創刊的《浯島城事》，刊物發行初衷，希望以年輕化、多元的視野，連結對於金門好奇，甚至於未曾好奇的讀者，讓這座城市，饒富生命力。今年《浯島城事》即將邁入第三年，期待帶來不同的故事，將金門帶往更多的地方。

金門縣長楊鎮浯表示，過去大家對金門的認識和印象時常來自電視媒體，但對於金門真正的生活樣貌仍不太了解。《浯島城事》讓金門每個人都可以有一個說自己故事的機會，同時也讓對於金門還不熟悉的朋友更加深入的認識這片充滿歷史與人文的土地。

縣府觀光處長丁剛健也提到，《浯島城事》的製作有別於過去，像是文字、照片、社群、影像加入很多與年輕世代溝通的方式與想法，不管是請到身為金門人的奧運金牌-李洋分享心路歷程，或是八點檔演員-王晴暢談表演經驗，除了鼓勵在地金門年輕朋友，也透過旅外青年的角度，讓金門觀光可以更多元、更有趣，進一步對金門產生認同、愛上金門。