康康（右）與胡瓜兩人一搭一唱十分爆笑。（民視提供）

綜藝天王胡瓜、吳怡霈以及賴慧如主持的民視、八大《最強綜藝秀》，日前邀請會唱、會模仿、講話句句好笑的康康來到現場，招牌主題曲〈恁姐仔住市內〉音樂響起，現場都跳起來，康康還帶來經典的模仿串燒秀，逼真又逗趣的表演，讓大家驚呼連連。

胡瓜不照康康的腳本，臨時Cue他模仿，讓康康嚇一大跳但又立馬「人格轉換」跟著指令模仿，急得抓著胡瓜的衣領要他別鬧了。胡瓜難得嚴肅，要康康帶來今年最新表演，不要再跟之前一樣「萬年老哏」看了800次。

音樂一奏只見康康像是「扛轎進香」一樣前進後退，遲遲都不唱歌，急得胡瓜喊停問他說是來「參拜」嗎？而且怎麼又是模仿齊秦，康康氣得強調今年都沒表演過，沒想到接著戴上墨鏡模仿李炳輝，一直臉沒對到鏡頭，康康戴著墨鏡脫口大喊：「看…哪裡。」讓胡瓜笑說是在罵他嗎？兩人一搭一唱笑瘋所有人。

胡瓜又cue康康模仿劉德華，只見康康站得直挺挺不唱歌，拿起麥克風說：「人長得像就好不用模仿。」氣得胡瓜問是誰這樣覺得？康康爆笑回「我老婆」，還說康嫂直到現在以為他是劉德華，讓眾人驚呼這是真愛。最後與全場大合唱〈快樂鳥日子〉也預祝璽皓跟10月份的所有壽星生日快樂。