國立中山大學附中與國教署合作，110年首辦無人機營隊活動，廣邀鄰近高國中學生免費參與，開課老師開設「無人機的奇幻之旅」課程，深獲學子好評，參與課程同學直說，看到自己打造的無人機成功起飛，非常有成就感。

中山大學附中推廣科學教育不遺餘力，每年辦理中山科學節及街頭物理演示活動，都吸引大批人潮參加，而無人機營隊在110年首次辦理，廣邀鄰近高國中學生免費參與，教導學生動手實作、編寫程式，迄今已辦理5場次，共有新莊高中以及文府、後勁、光華、中山大學附中國中部等5所位於高雄的國中、140名學生參與，深獲好評。

中山大學附中老師陳振杰由「做中學、玩中學、學中做」的理念出發，引入近年來風靡全球的無人機設備器材，開發「無人機的奇幻之旅」課程，以深入淺出的方式帶領學生認識科技新知。

陳振杰表示，程式編寫對學生來說本來是枯燥燒腦的，但在要驅動無人機飛行的強烈動機下，每位學生上課專注力皆是百分百。

陳振杰授課採分組進行，在營隊將學生兩兩編組，學員必須設計無人機的飛行軌跡，執行飛行任務，等到飛行控制技術熟練後，再進階指揮多部Tello EDU無人機編隊飛行，最後則是緊張刺激的分組積木闖關和飛行競賽。

陳振杰說，飛行競賽過程險象環生，操作不慎者會有「墜機」事故發生，讓學員們全程屏氣凝神，緊張卻又大呼過癮，在營隊結束後仍欲罷不能。

高雄文府國中李姓同學開心地說，雖然一開始他製作的無人機摔了很多次，最終控制成功。高雄後勁國中歐姓同學則提到，看到無人機起飛，照自己寫的程式表演，真的很有成就感。

中山大學附中校長陳修平指出，秉持資源共享、造福社區的理念，該校於國教署的「均質化計畫」支持下，將持續在適性學習社區推廣科學活動，除了提供學生對普通高中學術課程認識、試探及體驗的機會，更盼能帶動適性學習社區科學學習風氣，提升學子未來的競爭力。

國教署說明，「均質化計畫」的推動能導引適性學習社區間學校教育資源均衡發展，未來將持續推動，以協助學校落實特色發展，促進學生適性探索與學習，並達成鼓勵學生適性就近入學的目標。