新竹佑聖宮在去年建新廟，近日也完成約10噸重、高度5.12公尺的酆都城隍爺聖像，比照四川重慶酆都名山的酆都城隍殿聖像形塑，8日舉行安裝大典，在主委林再興率領下，由眾人一起拉引酆都城隍爺神尊法像入廟，吸引諸多信眾前來共襄盛舉。

新竹佑聖宮是南寮的重要信仰中心，8日安裝大典上，由南華國中太鼓隊、康樂社區表演團帶來精采開場演出，新竹市長參選人國民黨林耕仁、民眾黨高虹安及民進黨沈慧虹，還有許多議員參選人也都到場祝賀。

這尊全新的酆都城隍爺青銅聖像，比照四川重慶酆都名山的酆都城隍殿聖像形塑，總高5.12公尺、約10噸重。佑聖宮於8日舉行「齊心迎大神，合力共牽成」活動，由眾人拉引酆都城隍爺神尊法像入廟安裝。

代理市長陳章賢說，佑聖宮自1998年建廟以來，都是鐵皮加蓋，形成廟中有廟的奇特景觀，廟方多年來規畫興建一座兩層式的新廟宇，在信眾的護持下，新廟終在去年12月動工。

陳章賢說，一般來說，都是先把廟宇蓋好後，再迎神明入廟安座，但因新鑄造的酆都城隍爺青銅聖像高大莊嚴，必須先安座，才能再繼續蓋天花板，他很榮幸能參與見證，也預祝佑聖宮新廟建立過程一切順利，也守護地方風調雨順、國泰民安。

市府民政處指出，佑聖宮信徒眾多、香火鼎盛，主祀神衹為玄天上帝、酆都城隍爺、陰陽司公，佑聖宮每年7、8月都會舉辦普渡大會及相關祭拜祈福活動，還有特別的陰陽司公解冤大會，讓陰陽兩界的人，都可以請陰陽司公為自己伸冤化解。