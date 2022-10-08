俄羅斯克里米亞大橋8日清晨發生爆炸，鐵路橋上運油列車劇烈燃燒，畫面正在社群網路上瘋傳，與鐵路橋平行的公路橋面更是連著路面墜入大海。俄方聲稱是橋上運油列火車起火，目前橋上交通中斷，不過並未影響到水上航行。

綜合外電8日報導，克里米亞大橋（Crimean Bridge）又稱克赤大橋（Kerch Bridge），連接俄國本土克里米亞半島。根據社群網路流傳的影片中，部分公路橋段坍塌了一大段，沉入海中。

克里米亞共和國行政長官信息政策顧問克留奇科夫（Oleg Kryuchkov）於官方Telegram上表示：所有服務都啟動運作。大橋出入口處都準備好了司機服務點，部署了食物和暖氣和廁所設施，並表示：「克里米亞有足夠的燃料和食物，所有物流計劃都已預先制定好。」

俄國官媒《塔斯社》指出，一名克里米亞官員稱是橋上一列運油火車起火，現已暫停橋上交通。與此同時，俄羅斯聯邦公路局（Avtodor）聯邦高速公路塔曼管理部門的發言人告訴塔斯社，克里米亞大橋的車輛通行已暫停，俄羅斯緊急情況部和道路服務部門的人員正在現場搶救，以控制大火。