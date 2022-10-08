每個人都希望被人讚美，聽好聽好的話，尤其有些人對甜言蜜語更是亳無抵抗力，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、獅子座、摩羯座面對嘴甜的人，特別買單，只要滿足他們的虛榮心，就很容易向對方打開心房。

▍雙魚座

雙魚座的弱點有兩個，耳根子軟、不善拒絕，嘴甜的人會讓雙魚座完全沒有抵抗力，一般人都喜歡聽好聽的話，而耳根子軟的雙魚座，即便是對不好聽的話也能聽進去三分，更別說好聽的話了，只要臉上帶著笑容，本性善良又怕讓別人難過的雙魚座根本無法抵抗。

▍獅子座

好聽的、動聽的話，拿來對付獅子座，再適合不過；獅子座享受被人關注、被人讚美的感覺，如果你對獅子座多一點甜言蜜語，多一點耐心哄著，每一件事情都順著他的意思，就算你的條件不符合獅子座的要求，獅子座也會覺得你很有眼光而多關注你。

▍摩羯座

摩羯座是外冷內熱的人，他們雖然很少說出自己的想法，但其實很嚮往溫暖的愛情，只是一般人都以為他們不需要，反而嘴甜的人就可能誤打誤撞地滿足他們，讓他們喜悅，自然而然地就追到手。