「電眼王子」羅平分享追妻招式。（LiTV、中視）

鄭亞寵粉，替粉絲簽名。（LiTV、中視）

「電眼王子」羅平與性感人妻鄭亞，在中視、中天玄幻刑偵劇《台灣X檔案》裡組成又邪又魅的反派雙人組。羅平首次演逞兇鬥狠的黑道老大李威，但現實生活裡卻是個曬娃暖爸，被問到會不會同意寶貝女兒未來跟黑道的兒子交往？羅平先是回：「可以啊！夠愛的話就試試看。」卻又改口：「但如果敢糟蹋我女兒，我就把你當壞人了。」他表示角色雖然風流，卻十分重情義，不該把他歸類為「真正的壞人」。

人妻鄭亞在戲裡飾演酒店妹，經常穿著緊身、打扮火辣的，曾在酒吧被搭訕過？她不怕老公吃醋，大方分享曾被撩到「有一點心動」。她透露某次聚會上有位不熟的男性友人，為了想得到她的好感，啟動花式撩妹，「我戴著戒指，他就把我的戒指摘下來，戴在自己的手指上，說下次來找我拿。」鄭亞害羞表示，第一次遇到這種狀況，當下的確有點心動。

聽到鄭亞的經驗，羅平相當興奮，他也現場還原當初「撩」老婆Madlen的招式。他和老婆是在一場料理分享會上認識，他循序漸進的接近老婆，「幫我拿一下菜、啤酒幫我開一下、要肉嗎？」接著再詢問對方的聯繫方式，堪稱「高段位撩妹」。

《台灣X檔案》收視極佳，以刑偵辦案為主軸，每個單元均貫穿「都市傳說」， 成功擄獲不少觀眾的眼球。由劉書宏、楊雅筑、朱宇謀、王上菲、張瀚元、林芷芸、羅平與鄭亞等主演的《台灣X檔案》，每週一至五晚間8點在中視、中天娛樂台播出，LiTV每週二至六中午12點播出。