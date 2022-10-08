女星張雨綺過去參加綜藝《乘風破浪的姐姐》後，人氣直線上升，以直爽、不做作的風格為人所知。近日，她在社群平台上，發布一篇「職場霸凌＋道德綁架，還有甚麼比這些更讓人害怕」的貼文，隨即馬上刪出，引發網友議論。

張雨綺在2年前羅志祥被周揚青爆料時，多次發表男女平權議題，被大陸網友視為是幫自己貼上「女權」標籤增加知名度，之後又對「唐山打人事件」發貼文表示，「人渣的成長一定不是簡單形成的，眼下所及只能從渣男下手整治吧！推卸、逃避、軟弱，還有你們不會的嗎？大陸男人都應該去服兵役，先不說打人的滾蛋是什麼X性，旁邊那些男的呢？！天天都說崇拜英雄，想當英雄，呵呵，到頭來也就是一只泰迪熊！看來戰狼的影響力確實大，都用來對付女人了！」文中內容雖是為女性發聲，但卻將事件影響擴大到所有男人都必須去當兵，太過上綱上線的說法，遭到全網吐槽。

近日，張雨綺在微博上PO出一篇「職場霸凌＋道德綁架，還有甚麼比這些更讓人害怕」的貼文，讓網友猜測是否是幫親朋好友或陌生人發聲，反對職場霸凌與道德綁架的行為。惟有另一派網友不這麼認為，表示之前在綜藝節目《各位遊客請注意》中，張雨綺就是帶頭孤立別人的角色，沒有立場去指責別人，表示「她不霸凌人就不錯了。」

張雨綺的貼文已經刪除。（圖／翻攝自微博）

目前，張雨綺並未對貼文內容做出解釋，網友也持正反意見討論不休。張雨綺文中的出發點是以自身公眾人物的影響力為弱勢群體發聲，然而，她的個性敢於直言，用詞火爆，難免會引發爭議。