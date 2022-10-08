新冠肺炎本土疫情連續13天升溫，中央流行疫情指揮中心今公布，國內共新增4萬4467例本土個案，較上周六增加3.3％，另增67例境外移入；76例本土死亡個案，是繼7月22日86死之後的新高。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土個案較昨日少6243例，減少12.3％，較上週六多1427例，增加3.3％。今日本土個案以新北單日新增8826例居多，其次依序為台中5375例、台北4879例、桃園4630例、高雄4520例等；境外移入個案則分別自法國、美國、德國、泰國、韓國等入境。

與此同時，國內今新增113例中症、72例重症個案，另有76例本土死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，其中71例具慢性病史、50例未接種3劑以上疫苗，無特殊重症、死亡個案。

截至目前，國內共累計239例兒童重症，其中腦炎32例、肺炎25例、心肌炎2例、敗血症3例、哮吼11例、家中死亡8例、MIS-C154例、共病4例，死亡維持35例。2020年以來，國內共累計682萬6989例確診、1萬1465例死亡。