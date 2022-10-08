周五拜登政府對技術出口中國公布了一系列全面性、大規模的管制措施，其中包括將阻止中國在世界任何地方取得使用美國設備製造的某些半導體晶片。這一整套方案將大幅擴張美國的影響力，迫使北京放慢其增進科技和軍事實力的步伐。

這些規則有部分將立即生效，且是基於今年早些時候拜登政府發函給主要半導體設備製造商科磊（KLA Corp ）、科林研發（Lam Research Corp）和 應材（Applied Materials Inc）所提出的限制，要求他們停止向生產先進邏輯晶片的全中資工廠提供設備。

這一系列措施可能成為自1990年代以來，美國在對陸技術出口方面最大的政策轉變。

一旦這些新規範生效，那些使用美國技術的美國和外國公司將被迫斷開一些中國大廠和晶片設計公司，勢必使中國晶片製造業的發展受到阻礙。

拜登政府高層表示，這許多措施旨在阻止外國公司向中國出售先進晶片，或阻止他們向中國公司提供可自行製造先進晶片的工具。但他們也坦承美方尚未得到盟國願意實施類似措施的任何承諾，以及與盟國的討論還在進行中。

一名官員表示：「我們知道，如果其他國家不加入我們，我們單方面實施的控制措施將隨著時間失去效果。如果我們的外國競爭對手不接受類似的管控，美國的技術領先地位就可能受到損害」。

●新措施

拜登政府明文規定，將限制使用美國設備製造的晶片出口中國。美方得以擴大其權力是基於所謂的「外國直接產品規則」。 此前該規則已擴大到授權美國政府祭出一項出口管制措施，禁止中國電信巨頭華為取得非美國製的晶片，後來又在俄羅斯入侵烏克蘭之後，阻止半導體流入俄羅斯。

拜登政府將中國的科大訊飛、大華科技和曠視科技納入這些擴大管制措施的施行對象。美國政府早在2019年就以協助北京鎮壓維吾爾少數民族為由，在2019 年這三家公司在列入所謂「實體清單」的出口黑名單。

新規定禁止向中國提供超級電腦系統所需的許多晶片，並明確定義這裡指的超級電腦是「在佔地6,400 平方英尺面積內，具有超過 100 petaflops 運算能力的任何系統」。消息人士表示，該定義可能影響中國科技巨頭的一些商業數據中心。(2-1)