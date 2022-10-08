美國將中國最大的記憶體晶片製造商長江存儲、北方華創、先導先進、華國光學器材、中國科學院化學研究所等31家中國企業或實體列入「未經核實清單」（unverified list），根據白宮發布的最新措施，若美國官員在外國政府干預下無法對名單上的企業進行考察，就會啟動程序，在 60 天後將這些公司納入實體清單。這些舉措料將加劇華府與北京之間的緊張關係。

將長江存儲列入名單將加劇美中之間本來就劍拔弩張的緊張關係，並迫使其美國供應商在出貨之前，即使提供的是最低技術含量的產品，也必須先獲得美國政府批准，而這並不容易。

新法規也將之前向輝達和超微發出的「已告知」（is-informed）公文、那些要求兩家公司不得向中國出口先進AI晶片的要求正式寫入規範，因為這些晶片可能被用於開發核武器和其他軍事科技的超級電腦系統。

一旦這些公文正式變成新規範，其影響層面將擴大，這表示除了之前收到公文的特定公司之外，其他生產類似技術的美國公司也可能受到限制，也就是這些規定也可能適用於那些在AI晶片領域試圖挑戰輝達和超微主導地位的公司。

新規定將對中國記憶體晶片製造商取得美國設備實施嚴格的出口限制，如果美國供應商要出貨對象是生產18奈米以下DRAM晶片、128層以上NAND晶片或 14奈米以下邏輯晶片的中國企業，必須申請出貨許可，且將面臨「推定禁止」（presumption of denial）的嚴格審查標準。

如果出貨對象是在中國經營並生產相同級別晶片的非中國在地企業，美國供應商也必須提出許可申請，但申請將採取個案審查。這表示在中國設廠的外國公司，如南韓記憶體晶片大廠三星電子和SK海力士，可望取得豁免。

●專家怎麼看

華盛頓特區智庫戰略與國際研究中心 (CSIS) 科技和網路安全專家Jim Lewis表示，這將使中國倒退多年，這些政策讓人想起冷戰高峰時期的嚴格規定。中國不會放棄晶片製造，但這真的會讓他們放慢速度。

美國企業研究所國防政策專家Eric Sayers表示，此舉反映出拜登政府的新意圖是遏阻中國的進步，而非只是尋求公平競爭。這些規則的範圍和潛在的影響是相當驚人的，但當然，魔鬼仍將藏在施行的細節中。

美國半導體行業協會（Semiconductor Industry Association）表示，該組織正在研究這些規定，同時也敦促美國政府「以針對性的方式實施這些規定，並與國際合作夥伴合作，以創造公平的競爭環境」。

出口管制專家表示，如果美國商務部真的發布這些規定，就成為美國出口管制第一次鎖定在中國生產之非軍事用途記憶體晶片，反映出美國對國家安全的擴大解釋。(2-2)