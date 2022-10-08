警方獲報後趕到現場處理。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一名莊姓男子與一行友人昨晚到三民區鼎力路一家海產店用餐，酒過三巡後準備結帳時，認為酒錢太貴，與店家起口角，沒想到莊男一時情緒激動，竟動手將4張桌子翻倒，警方獲報到場處理，所有人恢復冷靜，並表示互不提告付完酒錢後離去。

三民區鼎力路上一家海產店8日凌晨0時30分發生酒後口角糾紛，警方獲報後迅速到場。經警方了解，63歲的莊姓男子與黃姓店家為朋友關係，就在酒後結帳時，認為費用過高與店家起爭執，並將用桌上的酒瓶及餐具翻落於地面。

該海產店老闆受訪表示，該桌客人約下午5時多就來用餐，一直吃到深夜準備結帳時，莊男這桌認為3000多塊的酒錢太貴，質疑是店家凹人，但因酒後情緒激動，開始破口大罵，正在旁彈琴伴奏的老闆也不爽，雙方爆發口角，從影片可見老闆先將琴棒狠狠一摔，莊男接著大力將4張桌子翻桌，老闆見狀立刻衝了上去，雙方爆發衝突，旁人趕緊將人拉開。

警方表示，當場無人受傷，且均不提告訴，莊男最後也將酒錢付清後，便坐車離去，結束這場鬧劇。