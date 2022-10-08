2022台灣氣候行動博覽會8日舉行《氣候治理．淨零台北》對話，邀請三位台北市長參選人前來。（杜宜諳攝）

國際氣候發展智庫今舉辦氣候治理淨零台北講座，邀集藍綠白三位台北市長參選人，分享氣候變遷相關政策，這也是三腳督首次同場登台進行政策交鋒，為下月登場的電視辯論進行暖身，民進黨籍參選人陳時中喊出市府由上而下帶領，組織國際淨零專家顧問團；無黨籍參選人黃珊珊則端出市府的淨零碳排自治條例；至於國民黨籍蔣萬安則與陳時中相反，稱淨零碳應從下而上推動，以鄰里為單位的減碳模式達到淨零碳排。

陳時中率先分享氣候變遷相關制策，其表示， 應由上而下訂定相關法規以及鼓勵方式，並酸台北市政府雖然提出相關淨零碳排路徑，但較小規模的企業卻對規定不清楚，徬徨無助，因此承諾當選後，會與國際接軌，組織國際淨零專家顧問團，另也在市府組織跨局處氣候變遷委員會，並由市長主持領導台北市達成淨零碳排。

接著換黃珊珊進行分享，將主軸放在台北市政府過去為淨零碳排做出的努力，其中最重要的就是三讀通過淨零碳排自治條例，黃珊珊話鋒一轉，表示該條例經議會三讀後已在7月送到行政院，但經過三個月都還沒核定，呼籲在做另兩位參選人，「一個是立法委員；一個是執政黨」，請協助督促行政院盡快核定淨零碳排自治條例，讓台北市趕上國際，成為全帶第一個完成淨零碳排自治條例的首都城市。

最後則是蔣萬安登場，開頭就批中央與地方（台北市府）都有相關的氣候變遷白皮書，卻缺乏細項，蔣表示自己是立院少數最先提出氣候變遷因應法的委員，最主要是希望未來中央收取碳關稅，需保留3成給地方政府，另有別於陳時中的「由上而下」；蔣萬安喊出「由下而上」的治理方式，以鄰里為單位的減碳模式、以租代買節能電器等，蔣萬安強調，市民行動更關鍵，要實際參與並改變生活習慣，才能實踐淨零碳排。