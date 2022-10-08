科技部與國防部於109年共同提出「學研中心」計畫，核定國防大學理工學院等7所國內大學成立學研中心。中央大學近日新成立「國防科技研究中心」，盼透過深厚的研發能量，致力於國防科技研究，開發具價值之軍事應用技術。

中央大學表示，「國防科技研究中心」 設立目的為建立中大與國防部等相關軍事單位的聯絡窗口，整合校內各系所之研究資源，推動國防科技技術研究與開發工作，將技術與研發成果與國軍建軍備戰需求對接，並進而拓展與中科院等國防研發單位合作。

中央大學提到，若能在中大各專業領域紮實的基礎上，進一步積極整合，將重心置於「海洋戰場環境經營與探測」、「水下戰場環境整合」、「太空衛星運用科研」、「高頻遠距離通訊」等國軍迫切需求之研究領域，將能有效協助國軍建軍備戰需建立之先進技術及裝備研究。期望藉由完成軍方所需的科研項目，培育更多的科學家、工程技術人員，並支持國防自主政策。

中央大學校長周景揚表示，近期俄烏戰爭或是臺海關係相當緊張，能夠自身掌握國防技術更顯重要。國防部相關單位在科技研發已相當卓越，若能與學界進一步合作，上中下游一起努力，讓學校各專長領域協助國防科技整合，則國防科技的自主研發將更加精實。

國防科技研究中心主任許樹坤說，中心籌備至今，在綦副校長指導及帶領下，已邀請國防部軍備局、整評司、海、空軍單位及中科院等先後辦理多場國防科研計畫推動及研討會議、國防科技論壇，亦協助多位校內教研人員成功爭取國防部之科研計畫。