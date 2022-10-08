大安分局在3小時內，連續查獲3件酒駕。（翻攝照片／林郁平）

北市警大安分局瑞安街派出所員警高志文、莊仲瑋，日前凌晨1時許巡邏經過和平東路3段時，發現一名林姓男子騎乘輕機左右搖晃，遂上前攔查，員警聞到林男身上散發濃厚酒味，立即對他實施酒測，酒測值高達0.48 ，當場遭警舉發，並準備上銬帶回警局偵辦。

派出所其他員警要前往支援時，又看見一名余姓男騎士左搖右晃，還差點撞上巡邏車，員警立刻將余男攔下酒測，發現其酒測值高達0.56 ，余男被依公共危險罪送辦，同車乘客則因違反新修正的道路管理處罰條例第35條第8項規定，面臨6000元以上1萬5000元以下罰鍰。

當日凌晨4時許，瑞安所員警莊久德、王韋翔又在和平東路3段上，再次發現一名吳姓女子在人行道上騎車，將她攔停後又聞到她身上散發出濃厚酒味，酒測值高達0.46 ，讓警方在3小時內連續查獲3名違反公共危險罪嫌現行犯，都感到訝異，而酒駕3人均將面臨3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金及吊扣(銷)駕照的處分。

大安分局表示，針對易發生酒駕時間、路段及易肇事路段，將以優勢警力執行路檢，尤置是夜間，今年迄今已取締高達170件酒駕，警方取締不會鬆懈，以杜絕憾事發生。

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