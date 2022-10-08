民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室今舉辦記者會，指出林佳龍主張興建的溪北捷運，不論在速度、運量、服務範圍，都優於侯友宜的五泰板輕軌，質疑新北為何只規畫輕軌？對此，新北市捷運局長李政安表示，溪北捷運主張是一個抄襲沒有規畫圖、不切實際的路線，籲林佳龍應認真做功課的提出專業、負責任且可行的政見，不要胡亂抄襲、亂開芭樂票，否則就會活在一直鬧笑話、搞烏龍，讓市民看破手腳！

捷運局說明，三環六線捷運路網在串連溪北溪南部份，已有第一環的環狀線加南北環，及第二環的萬大中和線與新北樹林線，而這2條線都是中運量系統，也已分別通車或興建中。另為了補足2環之間的服務缺口，在2019年提出兩環之間由五股泰山輕軌延伸泰山板橋輕軌，更便利溪南溪北串連使用。

李政安酸林佳龍，當過交通部長也不知道輕軌也是捷運，捷運依照運量規畫可分為高運量中運量及輕軌運量，來選擇是使用每小時多少載客量的機電系統，大眾捷運法第3條也有相關定義，不是亂喊口號蓋捷運，一點專業都沒有，既然沒有規畫，路線怎麼走都不知道，只好抄襲新北市已公布完整經林佳龍擔任部長時的交通部專家學者及國發會，已通過躺在行政院7個半月遲不核定的五泰輕軌以及泰板輕軌。

李政安說，林佳龍喊出的溪北捷運，要經過從三重先嗇宮站到終點土城站的口號，全長30公里，如比照新北樹林線規模造價每公里40億元，溪北捷運需要多少經費，林應更負責及專業對市民提出說明。

捷運局進一步說明，捷運服務範圍是車站週邊500至800公尺，新北溪北溪南地區幅員遼闊，不可能只靠單一條捷運就可服務溪北溪南200萬人，都需靠建構整理捷運路網才可達成。

泰山板橋輕軌今年8月15日獲交通部同意在新北市捷運整體路網評估報告中列為優先興建路線，目前正進行可行性研究報告，預計明年3月可提出期末報告，接續送交通部審議。

五股泰山輕軌與泰山板橋輕軌共可與環狀線北環段、蘆洲線、機場線、新莊線、台鐵、板南線與萬大中和線轉乘，加上已營運的環狀線及南北環與新北樹林線，才是打造綿密的軌道服務路網、真正服務200萬人。