「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動，從北到南有彰化市天空步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、員林藤山步道、社頭中央嶺及十八彎古道、田中森林公園步道以及二水坑內坑步道。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

後疫情時代來臨，彰化縣政府為鼓勵民眾多到戶外活動，推出「卦山大縱走 彰化兜兜圈」，一共精選了八卦山脈8條「勇腳版」及「遠足型步道」，王惠美說，八卦山橫跨整個彰化，擁有豐富的生態自然景觀，搭配縣府規劃的8條步道，讓民眾能走讀彰化，認識彰化。

彰化縣政府為推廣步道觀光及吸引更多國內遊客到彰化，推出「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動，從北到南有彰化市天空步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、員林藤山步道、社頭中央嶺及十八彎古道、田中森林公園步道以及二水坑內坑步道。

王惠美表示，此次活動是縣府首次與林務局、參山國家風景區管理處共同舉辦，八卦山有相當豐富的生態與漂亮的步道，由北至南貫穿整個彰化，也是彰化最重要的觀光資源之一，八卦山內每條步道都有各自的特色與故事，非常適合全家大小一同健行。

王惠美說，即日起到11月31日止，民眾可以沿著八卦山稜線走跳，尋找可愛小山怪合影，並將照片上傳到專屬網站，只要完登指定步道數，並與縣內景點或美食合影上傳，就能兌換卦山大縱走周邊限量好禮，還能抽電動機車，IPhone手機等大家，歡迎大家走讀八卦山，認識美好彰化。

縣府表示，八卦山是彰化重要觀光景點，如同富士山之於日本一樣，到彰化爬完山可以八卦山下品嘗燒肉圓、芳苑海空步道、芬園米粉、花壇順達窯場等等，歡迎大家相揪挑戰「卦山大縱走」，一同體驗彰化必走8條經典步道。