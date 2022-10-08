高雄一名妙齡女經友人介紹來到屏東市一處私壇收驚，女方事後怒稱，對方在儀式進行中，竟未經同意，拉開她褲頭及衣服畫符，還刻意觸碰胸部，氣得她報警；私壇則表示，全案已進入司法程序，低調不願多談。

女子指控，當初原本要改名，才找到此處相命館，事後男子指稱她狀況不好，建議找個時間來收驚；2人在約定好的時間前來，當時僅她們2人在場，男子突然拉開她褲頭畫符、蓋印章，接著又將她衣服拉開，一直在胸部繞圈圈，更刻意觸碰，讓她感覺被吃豆腐。

事後返家告訴父母，家人上門興師問罪，但男子表示，這都是作法儀式，並沒有惡意。被問到當天過程，相命館僅表示，全案已進入司法程序，相信法律會還他清白，其他不願多談。

屏東警方則說，已接獲民眾報案，於某私壇收驚時遭遇性騷擾，受理後立即通知嫌疑人到案約制、告誡，訊後依違反性騷擾防治法移送屏東地檢署偵辦。

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