由前警政署副署長、知名水墨畫家蔡俊章創作的近40件水墨畫作品，即日起於新北市藝文中心第三展覽室展出，今天舉行開幕式。新北市文化局表示，透過此次機會，市民可以一睹「警界儒將」的風采，並感受他的創作精神與能量，進一步享受生活豐富生命。

蔡俊章曾任職澎湖、南投、台南縣、高雄市警察局長，右手拿鎗，左執畫筆，人稱「警界儒將」，2015年自警政署退休後，成為專職畫家。文化局副局長于玟表示，感佩蔡俊章在警務工作繁忙之餘也仍勤勉於繪畫，退休之後更是潛心畫作，繪畫題材也更多元。

「《警界儒將》蔡俊章博士水墨畫精品展」今天開展，10月23日前在新北藝文中心第三展覽室展出，于玟表示，新北長年致力推廣藝術，各藝文中心為民眾及藝術家最重要的交流平台，今年很榮幸邀請到蔡俊章在新北市藝文中心展出，市民朋友也可藉此機會一睹「警界儒將」的風采。

文化局表示，本次特別展出蔡俊章在疫情期間，以台灣名山大川為題材，運用潑墨潑彩技法費時兩個多月所完成長556公分的巨作《寶島長青圖》，以及以「蔡式墨蝦」、「台灣蝦王」享譽華人世界，栩栩如生靈動的蝦子畫作，還有因應今年壬寅虎年而創作出的多幅老虎畫作等水墨作品，每幅皆意義非凡，展現蔡俊章勤勉於志業的創作精神，以及追求「真善美」的情懷。

文化局說，蔡俊章創作題材多元，山水、人物、花鳥、猛禽無一不精，其山水畫墨色雅致，尤其常以臺灣風景入畫，看來令人倍覺親切，其中人物、禽鳥構圖佈局清楚，在神韻、表情部分略帶趣味，展現無窮巧思。